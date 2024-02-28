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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 12:32

Milli olarak geliştirildi! Araçlar ve yollar 'ULAK' ile akıllanacak

Milli olarak geliştirilen, araçları ve yolları konuşturacak 'akıllı ulaşım çözümü' sayesinde trafikteki birçok soruna çözüm getirilebilecek.

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