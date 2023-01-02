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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 2 Ocak 2023 Pazartesi 17:08

Milli Muharip Uçak görünmez olacak! ASELSAN yeni malzeme geliştirdi

ASELSAN tarafından geliştirilen radar soğurucu malzemenin insansız hava aracının saçılım merkezlerine uygulanmasıyla radar kesit alanı değeri binde birine düşürülebildi.

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