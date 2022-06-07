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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 7 Haziran 2022 Salı 11:16

Milli İHA Anka'ya yeni yerli mühimmat

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava aracı (İHA) Anka'nın silahlarına bir yerli mühimmat daha ekleniyor.

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