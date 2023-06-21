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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 13:27

Milli hava aracı ANKA, 4 ülkede daha göreve başlıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava aracı ANKA, bu yıl 4 ülkede daha görev üstlenecek.

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