  • $31,606
  • 34,3242
  • 2154.86
  • 8950.64

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 5 Mart 2024 Salı 11:36

Milli haberleşme çözümünün yetenekleri yapay zeka ile artacak

Türk mühendislerinin geliştirdiği geniş alan ağ altyapılarını daha güvenli, kolay yönetilebilir ve düşük maliyetli hale getiren milli ağ çözümü, yapay zekayla kazanacağı yeteneklere global pazardaki iddiasını büyütecek.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.