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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 15:16

Milli Elektrikli Tren Seti raylara inmek için hazırlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğünde, Milli Elektrikli Tren Seti'nin üretim ve test çalışmaları devam ediyor. TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürü Erdal Aba, müdürlük binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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