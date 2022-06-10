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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 12:12

Milli Deniz Topu gemiye çıkıyor! Türkiye'den kritik hamle

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ tarafından geliştirilen ve yakın zamanda deniz testlerine başlanacak Milli Deniz Topu için 3 ülkeyle sözleşme imzalama aşamasına gelindi.

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