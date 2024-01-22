Milli çipte kritik eşik dönülüyor! Üretiminde ilk kez bu rakamlara çıkılacak

YONGATEK Microelectronics, 2014 yılında Türkiye'nin çip tasarım ve üretim merkezi olma misyonuyla kuruldu. Şirket halen mikroelektronik alanında mikrodenetleyici ÇENTİK, video işleme çipi KIRMIK ve donanım olarak programlanabilir çip SAKA gibi üç ana proje yürütüyor.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, mikrodenetleyici olarak anılan çipler için Türkiye'nin sahip olduğu yüksek potansiyelden hareket eden YONGATEK, ÇENTİK ismiyle bu alandaki ilk ürün serisini oluşturdu.

Yurt dışından alınan sipariş doğrultusunda ilk parti üretimi tamamlanan ve paketleme aşamasında olan ÇENTİK, yakın zamanda Dubai merkezli kullanıcıya sunulacak. ÇENTİK böylece ilk göreviyle ihracat başarısına da ulaşacak.