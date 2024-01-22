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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 14:41

Milli çipte kritik eşik dönülüyor! Üretiminde ilk kez bu rakamlara çıkılacak

Elektronik cihazları kontrol etmek için tasarlanıp üretilen milli mikrodenetleyici çip ÇENTİK, yurt içinde ve dışında yüksek adetlerde üretilip kullanıma sunulmaya başlıyor.

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