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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 13:14

Milli banliyö tren setinde sona gelindi! 90 kilometre maksimum hıza ulaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında üretilen ilk setin teknik testlerini kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, 'Üretimi süren tren setleri saatte 90 kilometre maksimum hıza ulaşacak, yüzde 70 yerlilik oranına sahip olacak.' dedi.

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