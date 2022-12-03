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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Aralık 2022 Cumartesi 13:27

MİDLAS'ın ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildi! Milli Dikey Atım Lançer Sistemi

ROKETSAN tarafından üretilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'nin (MİDLAS) ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildi.

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