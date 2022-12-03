MİDLAS'ın ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildi! Milli Dikey Atım Lançer Sistemi

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, Roketsan tarafından üretilen ve deniz platformları dikey atım lançer sistemi ihtiyacında dışa bağımlılığa son verecek MİDLAS'ın ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildi. Dünyada sayılı ülkenin üretebildiği güverte altı dikey atım lançer sistemi MİDLAS, 2023'te ilk kez İstanbul fırkateynine entegre edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girecek. Böylece Türkiye, kendi tasarlayıp ürettiği gemisinden, kendi lançeri ve kendi hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri olacak. Açıklamada, "Ülkemizin deniz platformları dikey atım lançer sistemi ihtiyacında dışa bağımlılığına son verecek olan MİDLAS'ın hayata geçirilmesinde emeği geçenleri kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. MİDLAS şimdiden Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun" denildi.

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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de "Savaş gemilerimizden ateşlenecek hava savunma sistemlerimizin temel taşlarını döşüyoruz. MİDLAS'ın ilk testinde HİSAR füzesi başarıyla ateşlendi. 2023'te İstanbul fırkateynine entegre edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek" paylaşımını yaptı.

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HAVELSAN, "dijital birlik" konsepti için bir süredir insansız kara, hava ve deniz araçları geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.

Şirket, bu çalışmaların ilk örneği olarak, orta sınıf insansız kara aracı Barkan'ı geliştirdi. Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda yeni yetenekler kazanan Barkan'ın yakın zamanda envantere girmesi bekleniyor.

HAVELSAN, bu çalışmanın devamı olarak bir süredir ağır sınıf insansız kara aracına yönelik çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar sonunda da ortaya Kapgan çıktı.

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DAHA GÜÇLÜ PLATFORM, DAHA ETKİLİ SİLAH

İsmini "fatih" anlamına gelen Göktürk Kağanı "Kapgan Kağan"dan alan ağır sınıf insansız kara aracı, 30x113 milimetrelik silah sistemi ile dikkati çekiyor. Kara ve hava hedeflerine karşı zırh delici özelliği olan bu silah sistemi, 2000 metre etkin menzile caydırıcılık sağlayacak. Farklı tip ve kalibrelerdeki silah sistemleri de Kapgan'a entegre edilebilecek.

Kapgan, yüksek manevra kabiliyeti sağlayan tekerlekli yapısı ile her türlü hava ve arazi koşullarında, değişik görüş şartlarında üstün harekat kabiliyetine sahip olacak. Taktik sahada kullanılacak diğer faydalı yükler dışında gerekli görüldüğü durumlarda platform üzerinde yük taşınacak arayüzler bulunabilecek.

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Kapgan, HAVELSAN Otonomi Paketi sayesinde otonom devriye, GPS bağımsız görev, dinamik güzergah planlama, link kaybında eve dönüş ve sürülebilir yol analizi yapabilme kabiliyeti ile elektronik harbe karşı yüksek seviye dayanım sağlayacak.

DRONELARLA İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

Kapgan, 5 kilometre taktik veri linki, GSM ve uydu haberleşme altyapısı, 4 metre yükseltilebilir çevre gözetleme mastı ve yüksek teknoloji sensör sistemleri sayesinde çevreyi algılayarak gündüz/gece görüş ve faaliyet imkanı sunacak.

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Araca entegre kablolu veya kablosuz drone sayesinde menzil yetersiz durumlarda da röle olarak kullanılabilecek, drone entegre modem üzerinden kesintisiz haberleşme sağlanabilecek, görüş dışında kalan bölgelerde kolaylıkla drone üzerinden gözetlenebilecek. Bu sayede aracın keşif, gözetleme ve operasyon kabiliyeti de artırılmış olacak.

Karma/sürü dijital birlik görev icrasına uygun olarak geliştirilen Kapgan, asimetrik tehditlere karşı etkin çözüm, otomatik hedef takibi, yüksek hareket kabiliyeti sayesinde meskun mahal operasyonları, keşif, gözetleme, devriye ve taktik intikallerinde ihtiyaç duyulan desteği, temel görevleri ve en önemlisi dijital muharebe alanlarının gereksinimlerini karşılayacak.