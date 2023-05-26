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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 11:39

'Mavi vatan'ın muhafızı yerli motorla denize indi

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ilk ULAQ silahlı insansız deniz aracı (SİDA), yerli motorlarla deniz testlerine başladı.

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