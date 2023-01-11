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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 12:59

Mavi vatanın 'kurtarıcı elleri' 7 gün 24 saat görev başında

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, daha iyi bir yaşam umuduyla ülkelerini terk ederek denizde tehlikeli yolculuk yapan göçmenleri hem engelleme hem de kurtarma görevini üstleniyor.

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