Mars'ta su var mı? Avrupa Uzay Ajansı'ndan çarpıcı krater fotoğrafı

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) ExoMars yörünge aracı, eşmerkezli halkaları olan bir ağaç kütüğüne benzeyen bir Mars kraterinin çarpıcı bir fotoğrafını yakaladı. Ağaç şeklindeki kraterin kuşbakışı görüntüsü, geçen Haziran ayında ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) üzerindeki CaSSIS kamerası tarafından çekildi.

Bununla birlikte tıpkı bir ağaç kütüğündeki halkalar gibi, krater de su buzunun genleşmesi ve büzülmesinden kaynaklandığı düşünülen pürüzlü kırıklara sahip. Krater, bir zamanlar geniş bir okyanusa ev sahipliği yapmış olan Acidalia Planitia'nın kuzey ovalarında yer alıyor.

ESA'dan fotoğrafa ilişkin yapılan açıklamada, "Bu özel kraterin içi, muhtemelen milyonlarca yıl öncesine dayanan su buzu bakımından zengin tortularla dolu. Bu özellik, karakteristik eşmerkezli halkalara sahip bir ağaç kütüğüyle kolaylıkla karıştırılabilir.

Aslında fotoğraf, Mars'taki buz bakımından zengin bir kraterin etkileyici bir kuşbakışı görüntüsü. Ağaç halkaları, Dünya'nın geçmiş ikliminin anlık görüntülerini sağlıyor ve çok farklı bir şekilde oluşturulmuş olsa da bu kraterin içindeki desenler de Mars'ın tarihinin ayrıntılarını da ortaya koyuyor" denildi.

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Diğer taraftan, krater çökellerindeki dikkate değer özelliklerden birini sw yarı dairesel ve poligonal kırık paternlerinin varlığı oluşturuyor. Bu özellikler, muhtemelen, buz bakımından zengin malzemenin genleşme ve büzülme döngülerine neden olan ve sonunda kırıkların gelişmesine yol açan sıcaklıktaki mevsimsel değişikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Tıpkı Dünya'da olduğu gibi, Mars'ın eğimi de mevsimlerin oluşmasına neden oldu ancak Dünya'nın aksine, Kızıl Gezegen'in eğimi uzun zaman dilimlerinde önemli ölçüde değişti.