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Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 1 Şubat 2022 Salı 17:06

Mars'ta su var mı? Avrupa Uzay Ajansı'ndan çarpıcı krater fotoğrafı

Komşu gezegen Mars, gerek teknoloji milyarderi Elon Musk'ın atılımları gerekse bilim insanları tarafından düzenlenen görevler nedeniyle son yıllarda gündemden düşmüyor. Kızıl Gezegen'deki suyun varlığının boyutları ise merak edilen konuların başında geliyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) bu kapsamda Mars'tan oldukça ilgi çeken bir fotoğraf yayınladı. Bir ağaç kütüğünü andıran kraterin, bir zamanlar sularla kaplı büyük bir alan olduğu açıklandı.

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