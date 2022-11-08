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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 8 Kasım 2022 Salı 10:03

Mars'a yolculuğu mümkün kılacak! NASA uzaya ısı kalkanı fırlatıyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), insanların Mars'a yolculuk yapmasını mümkün kılmak için uzaya bir ısı kalkanı fırlatacağını duyurdu. 'Şişirilebilir Yavaşlatıcı' (LOFTID) adı verilen teknolojinin alçak Dünya yörüngesi uçuş testi 9 Kasım'da yapılacak. Uzaya gönderildikten sonra şişecek olan aracın, Mars atmosferinin girişinde ve çıkışında sürtünmeyi en aza indirmesi bekleniyor.

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