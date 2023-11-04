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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 4 Kasım 2023 Cumartesi 11:46

Mars yüzeyinde gizlenen sır ortaya çıktı! Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif

Mars'ın tozlu ve kırmızı yüzeyinin altında sıvı demirden oluşan bir çekirdek yer alıyor ve bu çekirdek bilim insanlarının daha önce düşündüklerinden çok farklı.

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