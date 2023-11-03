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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Kasım 2023 Cuma 13:54

Mardinli öğrenci tasarladı! AR-GE Merkezinde 'diyet kaşığı'nın prototipini yaptı

Mardin'de yaşayan lise öğrencisi Yakup Macit, özellikle kalp, diyabet, tansiyon gibi hastalıkları bulunan kişilerin diyetlerinde kullanabileceği dijital göstergeli kaşık projesini Bursa'daki Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AR-GE Merkezinde hayata geçirdi.

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