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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Mayıs 2024 Cuma 12:31

Lise öğrencileri yaptı! Fuarda satışa sunuldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 24 lise öğrencisi ve öğretmenleri tarafından 6 aylık bir çalışmayla üretilen 7 metre boyundaki ahşap sürat teknesi, İzmir'de gerçekleştirilen tekne ekipmanları fuarında satışa sunuldu.

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