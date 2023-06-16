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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 15:20

Lise öğrencileri kurtarma ekipleri için özel robot geliştirdi

Kocaeli Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, afetlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin, enkaz altında kalan kişilerin ısı, ses ve görüntü bilgisini sağlayacak robot geliştirdi.

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