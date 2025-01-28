Laboratuvarda kuluçkada bekletilen kerevit yumurtaları! Vebaya dirençli yavrular yetiştirildi

Kabuklu bir canlı olduğunu anlatan Uzunmehmetoğlu, "Aynı zamanda çok önemli ihraç kalemidir. Kerevit üretimi ülkemizde sadece doğal stoklardan avcılık yapılarak gerçekleşmektedir. Henüz türün yetiştiriciliği yapılamamıştır. Ancak yetiştiricilik çalışmalarındaki en büyük engel, kerevit veba hastalığıdır. Bu hastalığı bertaraf edebilmek amacıyla "Kerevit Yumurtalarının Kuluçka Performansı" isimli projeyi gerçekleştirdik." diye konuştu.