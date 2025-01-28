Haberler
  • $35,7657
  • 37,3053
  • 3155.26

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 14:03 |

Laboratuvarda kuluçkada bekletilen kerevit yumurtaları! Vebaya dirençli yavrular yetiştirildi

Isparta'da Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM) mühendislerince, üç yıl süren çalışmayla laboratuvar ortamında veba barındırmayan daha dirençli kerevit yavruları yetiştirildi.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.