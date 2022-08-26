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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 10:51

Kök hücrelerden fare embriyosu üretildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran gelişme

Bilim insanları kök hücrelerden sentetik fare embriyosu oluşturdu. Yapılan açıklamada, hepsi mükemmel olmasa da en iyilerinin doğal fare embriyolarından 'ayırt edilemez' olduğu söylendi.

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