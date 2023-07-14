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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 13:41

KIZILELMA ve ATAK-2'ye güç katmaya hazırlanıyor! Orta kalibre top

Türk savunma sanayisi ürünleri arasına katılan 30x113 milimetre orta kalibre top, insanlı/insansız kara araçlarından helikopter ve insansız savaş uçaklarına kadar birçok platformun ateş gücünü artıracak.

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