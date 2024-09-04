Kırklarelili öğrenciler geliştirdi! Yapay zekalı dron 'Kurtuluş'

Kargalı, dron modüllerini şöyle açıkladı:





"Dronumuzu hem kara yollarındaki hasar hem deprem hasar tespiti için kullanabiliriz. Karayolları ekipleri yollardaki çatlakları tespit etmek için kullanabilir. Dronumuz yapay zeka modülü ile çatlakları tespit ediyor ve bize gösteriyor. Modüllerden birisi de yangın modülü. Bununla yangınların ilk başta tespitini yapabiliyoruz, yangın ortaya çıktıktan sonra da yangının rüzgar hızı ve yönüyle bağlantısını hesaplayarak yangının ne tarafa, ne kadar sürede yayılabileceğini hesaplayabiliyoruz.

Onun dışında insan, hayvan ve canlı tespit modülümüz var. Özellikle olağanüstü durumlarda, sellerde insanlar yüksek yerlere çıkarak arama kurtarma ekiplerini bekliyorlar. Onları tespit edebilmek için dronumuzu havalandırabiliriz."