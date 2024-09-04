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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 4 Eylül 2024 Çarşamba 12:39

Kırklarelili öğrenciler geliştirdi! Yapay zekalı dron 'Kurtuluş'

Kırklareli Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin 'Kod-Voltaj' takımı geliştirdikleri yapay zeka destekli 'Kurtuluş' adlı dron ile TEKNOFEST'te birincilik hedefliyor.