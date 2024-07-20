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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 20:36

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel tören... KKTC'de gövde gösterisi

TSK, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel KKTC'de geçit töreni düzenledi.