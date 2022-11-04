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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 4 Kasım 2022 Cuma 16:03

Kazlıçeşme-Sirkeci projesinde ilk ray kaynağı yapıldı! Nisan 2023'te tamamlanacak

İstanbul'da Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Projesi'nde ilk ray kaynağı Sirkeci'de düzenlenen törenle yapıldı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 8 istasyona sahip olacak hattın Nisan 2023'e kadar tamamlanacağını duyurdu.

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