Kazlıçeşme-Sirkeci projesinde ilk ray kaynağı yapıldı! Nisan 2023'te tamamlanacak

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Kazlıçeşme-Sirkeci projesinde ilk ray kaynağı yapıldı.

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Kazlıçeşme-Sirkeci projesinde ilk ray kaynağının yapılmasıyla çalışmalar başlamış oldu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''8,3 kilometrelik, 8 istasyona sahip Sirkeci-Kazlıçeşme hattı bir raylı sistem projesi olmasıyla birlikte hibrit karakterde yeni nesil bir ulaşım projesi olacaktır" açıklamasıyla hatla ilgili bilgileri paylaştı.

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Karaismailoğlu, projede şu ana kadar yüzde 45 fiziki ilerleme kaydettiklerini de duyurarak hattın 2023'ün mayıs ayın ayına kadar bitmesini hedeflediklerini belirtti.

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Bakan Karaismailoğlu, Sirkeci liman bölgesinde yapılacak demir yolu hattıyla Sirkeci ve Haydarpaşa limanları arasında ulaşım ve koordinasyon sağlanacağını da dile getirdi.

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Çalışmaların 2023'te tamamlanacağını belirtti.