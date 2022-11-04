Kazlıçeşme-Sirkeci projesinde ilk ray kaynağı yapıldı! Nisan 2023'te tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''8,3 kilometrelik, 8 istasyona sahip Sirkeci-Kazlıçeşme hattı bir raylı sistem projesi olmasıyla birlikte hibrit karakterde yeni nesil bir ulaşım projesi olacaktır" açıklamasıyla hatla ilgili bilgileri paylaştı.
Karaismailoğlu, projede şu ana kadar yüzde 45 fiziki ilerleme kaydettiklerini de duyurarak hattın 2023'ün mayıs ayın ayına kadar bitmesini hedeflediklerini belirtti.
Bakan Karaismailoğlu, Sirkeci liman bölgesinde yapılacak demir yolu hattıyla Sirkeci ve Haydarpaşa limanları arasında ulaşım ve koordinasyon sağlanacağını da dile getirdi.