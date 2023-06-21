Kayseri Hava Bakım Fabrikası! Yerli imkanlarla 18 bin 89 farklı malzeme üretiliyor

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Hava platformları ve yer destek sistemleri için contasından vidasına, kaportasından kanadına, yakıt deposundan motor parçalarına, pilotların giydiği kompozit başlıklara kadar gerekli malzemeler, fabrikada imal ediliyor.

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Fabrikada üretilen 18 bin 89 ürün, F-16, F-4 ve F-5 uçakları, A400M, C-130, C-160 ve CN-235 kargo uçakları, KC-135R tanker uçağı, T-38, T-41 ve SF-260D eğitim uçakları, Cobra, CH-47 ve UH-1H helikopterleri ile uçak çeker aracı Rahvan, bomba yükleme aracı Seyit Onbaşı, iş makineleri ve diğer yer destek teçhizatlarında kullanılıyor.

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Üretilen bu parçalarla tasarrufun yanı sıra yurt dışından temini haftalar süren malzemelere yerli imkanlarla kolay erişim sağlanarak TSK'nın hareket kabiliyeti de hızlandırılıyor.

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2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü yetkilisi, fabrikanın Türk Silahlı Kuvvetleri için stratejik önemi bulunduğunu söyledi.

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Fabrikalarının toplam 18 bin 89 kalem malzeme imalatı kabiliyetine sahip olduğunu vurgulayan yetkili, şu bilgileri verdi:

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"Bu ürünlerin tamamı Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hizmet veren platformlara aittir. Bu platformlara baktığımız zaman başta C-130, KC-135, A400M, F-16, F-4 uçakları gibi bizim Silahlı Kuvvetlerimiz bünyesinde, Hava Kuvvetleri bünyesindeki uçaklara hizmet vermektedir. Bunun yanında da yer destek cihazları dediğimiz sistemlerin bakım ve onarımlarında kullanılan yedek malzeme imalatı da yapılmaktadır."

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Yetkili, uçak yapısal parçalarından contalara, uçak kaporta parçalarına ve hidrolik borulara kadar birçok malzemenin yerli imkanlarla üretildiğini dile getirdi.

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İmalat Müdürlüğü bünyesinde 500 dolayında personel çalıştığını aktaran yetkili, Üretim, Planlama ve Kontrol, Mühendislik, Metalik Atölyeler ve Ametalik Atölyeler olmak üzere 5 amirliğin bu alanda çalıştığını belirtti.

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Yetkili, bu amirlikler vasıtasıyla imalat kabiliyetlerini artırdıklarını, yılda yaklaşık 400 bin parça malzeme imal ettiklerini de sözlerine ekledi.

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