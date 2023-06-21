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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 17:22

Kayseri Hava Bakım Fabrikası! Yerli imkanlarla 18 bin 89 farklı malzeme üretiliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Kayseri'deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde yerli imkanlarla 18 bin 89 farklı malzeme üretiliyor.

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