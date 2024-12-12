Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,8825
  • 36,7752
  • 3044.53

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 11:30

Kapıkule Sınır Kapısı'nda kullanılan yerli cihaz, sahte pasaport ve kimliğe geçit vermiyor

Dünyanın en işlek sınır kapılarından Kapıkule'de yolcuların sahte pasaport ve kimlikleri, TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli cihaz yardımıyla tespit ediliyor.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.