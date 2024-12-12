Kapıkule Sınır Kapısı'nda kullanılan yerli cihaz, sahte pasaport ve kimliğe geçit vermiyor

Sahte belgelerin tespitini yaparak yasa dışı geçişlere izin vermediklerini anlatan Dağ, şunları kaydetti:





"TÜBİTAK tarafından geliştirilen cihaz bizim işimizi kolaylaştırıyor. Arkadaşlarımızın peronlarda yaptığı kontroller esnasında şüphe duydukları belgeler bize geliyor. Biz bu cihazın yardımıyla alt, yatay, spot, UV ve kızılötesi ışık kullanarak ölçümler yapıyoruz. Mürekkep farklılığına kadar fotoğraflamasını yapıp, belge sahte ise adli işlem yapılmak üzere gerekli birimlere teslim ediyoruz."