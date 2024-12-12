Kapıkule Sınır Kapısı'nda kullanılan yerli cihaz, sahte pasaport ve kimliğe geçit vermiyor

Sınır kapısından geçişlerde yolcuların seyahat belgelerini kontrol eden Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli buldukları belgeleri Seyahat Belgesi İnceleme Büro Amirliğine gönderiyor.
Her tür belge ve dokümanın sahte olup olmadığını ortaya koyan cihaz, resimleri 10 kata kadar büyütebiliyor.
Spot ışık, koaksiyel ve kızılötesi ışık gibi farklı yöntemlerle belgeleri tarayan cihaz, mürekkep farklılığına kadar sahteciliği ve belgeler üzerindeki değişimleri tespit edebiliyor.
"İnsan gözünün tespit edemediği durumlar da oluyor"
Seyahat Belgesi İnceleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru Yusuf Dağ, AA muhabirine, seyahat belgeleri, pasaport ve kimliklerin belirlenen uluslararası standartlara göre düzenlendiğini söyledi.
Belgelerde kullanılan malzemenin kalitesiyle kod ve yazılımların önemli olduğunu belirten Dağ, "Belgelerde gözle tespit edilebilen güvenlik özellikleri varken insan gözünün tespit edemediği durumlar da oluyor. Bu durumda belgeyi 10 kat büyütebilen cihazla, sahte belgelerin tespitini yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Sahte belgelerin tespitini yaparak yasa dışı geçişlere izin vermediklerini anlatan Dağ, şunları kaydetti:
"TÜBİTAK tarafından geliştirilen cihaz bizim işimizi kolaylaştırıyor. Arkadaşlarımızın peronlarda yaptığı kontroller esnasında şüphe duydukları belgeler bize geliyor. Biz bu cihazın yardımıyla alt, yatay, spot, UV ve kızılötesi ışık kullanarak ölçümler yapıyoruz. Mürekkep farklılığına kadar fotoğraflamasını yapıp, belge sahte ise adli işlem yapılmak üzere gerekli birimlere teslim ediyoruz."