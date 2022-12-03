  • $18,6452
  • 19,6449
  • 1077.07
  • 4962.97

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Aralık 2022 Cumartesi 11:33

Kanserle ilgili 'devrimsel' buluş! Türk bilim insanları keşfetti

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen bir çalışma ile dünyada ilk kez kanser hücrelerinin, CT-1 adlı bir molekül üzerinden çevre dokulara sinyal gönderdiği ve sağlıklı hücreleri 'kendi hizmetine alarak' yayılabildiği gösterildi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.