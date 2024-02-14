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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 11:45

Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaş yaptı! Havası bitmeyen kompresör

Kahramanmaraş'ta iki emekli vatandaş, deprem sonrası enkazdan çıkarlan parçalarla havası bitmeyen kompresör yaptı.

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