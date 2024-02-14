Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaş yaptı! Havası bitmeyen kompresör

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Depremin stresini geri dönüşümden elde ettikleri buluşlarla atmak istediklerini ifade eden Kavgacı, "Yapmış olduğumuz kompresör bu ürün ile boyama, sulama ve ilaçlama işlemleri yapabilirsiniz. Bu ürünün özelliği masrafsız olması ve yüksek basınç olması. İki motor ekledim. Tamamen otomatik. Verilen sinyallerle bar ayarını yapıyor. Tüm çalışmasını arkadaşım ile yaptık. Depremin stresini atmak için bir şeylerle uğraştık ve bu ürünü ortaya çıkardık. Hava kompresörü atıl vaziyette parçalanan otomobil yakıt tankı, buzdolabı motoru ve çeşitli borularla tasarladık" diye konuştu.