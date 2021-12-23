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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 17:06

Japonya'da yemek tattıran televizyon ekranı prototipi geliştirildi

Japonya'da yemek tatlarını taklit edip bunları müşteriye tattıran 'televizyon ekranı prototipi' geliştirildi. Meiji Üniversitesinden Prof. Miyaşita Homei, 'Amaç, insanlara evdeyken bile dünyanın başka bir yerindeki restoranda yemek yeme tecrübesi edindirmek' dedi.

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