Japonya'da yemek tattıran televizyon ekranı prototipi geliştirildi

Öğrencileriyle cihazın üzerinde çalıştığını belirten Miyaşita, "Amaç, insanlara evdeyken bile dünyanın başka bir yerindeki restoranda yemek yeme tecrübesi edindirmek." dedi.

TTTV prototipini 2020'de geliştirdiğini anlatan Miyaşita, cihazın ticari versiyonunun 100 bin yene (875 dolar) mal olabileceğini ifade etti.

Sipariş sonrası hijyenik bir filme sarılan tat numunesi, müşterinin deneyimlemesi için düz TV ekranına gelerek dönmeye başlıyor.

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Tanıtım için cihazın başına geçen üniversite öğrencisi Hou Yuki, TV ekranına çikolata tatmak istediğini söyledi.





Siparişin, otomatik bir ses tarafından tekrar edilmesi sonrası tat jetleri, numuneyi plastik bir tabakaya püskürterek düz TV ekranına ulaştırdı.