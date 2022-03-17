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Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 14:40

James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen ilk ayrıntılı fotoğraf! NASA paylaştı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği ilk odaklanılmış fotoğrafı paylaştı. Bilim insanlarının 'olağanüstü' olarak nitelediği fotoğrafta, uzak bir yıldızın yanı sıra etrafındaki cisimler de ayrıntılı bir şekilde görülüyor. Beklenenden daha iyi bir performans gösterdiği aktaran teleskobun yaşanabilir uzak gezegenleri araştıramak için geçen yıl uzaya fırlatımıştı.

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