James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen ilk ayrıntılı fotoğraf! NASA paylaştı

Bununla birlikte, James Webb teleskobunun bu aşamaya gelebilmesi için tüm aynalarının bir insan saçı genişliğinin çok küçük kısımlarına hizalanması gerekiyordu. Ancak ajans, teleskopun operasyonel olarak ilan edilebilmesi için önünde hala çok iş olduğu konusunda uyardı.

Feinberg, "Yıldızı ve yıldızın kırınımından kaynaklanan sivri uçları değil, aynı zamanda, tıpkı beklediğimiz gibi, alandaki diğer yıldızları sıkıca odaklanmış ve arka planda her türlü başka ilginç yapıyı görüyorsunuz. Aslında elde ettiğimiz görüntülerin çok ayrıntılı analizini yaptık ve şu ana kadar bulduğumuz şey, performansın en iyimser tahminimizden daha iyi olduğu" diye konuştu.

Öte yandan, Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak faturalandırılan Webb, 25 Aralık'ta Fransız Guyanası'ndan bir Ariane-5 roketi tarafından fırlatıldı. Teleskobun, kapsamlı hedefleri arasında evrende parlayan ilk yıldızların fotoğraflarını çekmek ve yaşanabilir olup olmadıklarını görmek için uzak gezegenleri araştırmak bulunuyor.

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James Webb'e bu görevi yerine getirmek için gerekli çözünürlüğü ve hassasiyeti vermek için 6,5 m genişliğinde bir birincil ayna ile donatıldı. Ancak 18 parçadan oluşan bu yansıtıcı yüzey o kadar büyük ki uzaya fırlatıldığı Ariane 5'in burun konisi içine sığması için katlanması gerekiyordu.





Bu nedenle, piyasaya sürülmesinden bu yana ilk görevler, aynayı ve diğer optikleri paketinden çıkarma ve hepsinin uyum içinde çalışmasını sağlama gereksinimi tarafından domine edildi.