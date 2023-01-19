  • $18,799
  • 20,3433
  • 1153.2
  • 5391.09

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 16:00

İsmini Zigana Dağı'ndan aldı! 60 ülkeye ihraç ediliyor

Trabzon'da 30 yıl önce devlet desteğiyle kurulan Trabzon Silah Sanayi AŞ (TİSAŞ), ürettiği silahları 60 ülkeye satıyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.