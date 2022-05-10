Instagram'a NFT güncellemesi geliyor!

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NFT, dijital bir sahiplik ve özgünlük sertifikası işlevi gören, bir sanatçının imzasıyla şifrelenmiş benzersiz bir bilgisayar dosyasıdır.

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Zuckerberg, Facebook profilindeki bir güncellemede, "Bu hafta, içerik oluşturucuların ve koleksiyonerlerin NFT'lerini profillerinde gösterebilmeleri için Instagram'da dijital koleksiyonları test etmeye başlıyoruz." dedi.

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Instagram'ın başkanı Adam Mosseri bir videoda 'bir avuç ABD'li yaratıcı ve koleksiyonerin' NFT'leri yayınlarında, hikayelerinde ve mesajlarında gösterme yeteneğine sahip olacağını doğruladı.

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NFT ayrıntıları, Instagram'da etiketlenen profillere ve ürünlere benzer şekilde görüntülenir ve 'dijital koleksiyon' olarak adlandırılır.

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Mosseri, Instagram'da NFT'lere verilen desteğin, teknolojiyi daha geniş bir kitleye tanıtmaya yardımcı olabileceğini vurguladı.