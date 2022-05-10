Instagram'a NFT güncellemesi geliyor!

NFT, dijital bir sahiplik ve özgünlük sertifikası işlevi gören, bir sanatçının imzasıyla şifrelenmiş benzersiz bir bilgisayar dosyasıdır.
Zuckerberg, Facebook profilindeki bir güncellemede, "Bu hafta, içerik oluşturucuların ve koleksiyonerlerin NFT'lerini profillerinde gösterebilmeleri için Instagram'da dijital koleksiyonları test etmeye başlıyoruz." dedi.
Instagram'ın başkanı Adam Mosseri bir videoda 'bir avuç ABD'li yaratıcı ve koleksiyonerin' NFT'leri yayınlarında, hikayelerinde ve mesajlarında gösterme yeteneğine sahip olacağını doğruladı.
NFT ayrıntıları, Instagram'da etiketlenen profillere ve ürünlere benzer şekilde görüntülenir ve 'dijital koleksiyon' olarak adlandırılır.
Mosseri, Instagram'da NFT'lere verilen desteğin, teknolojiyi daha geniş bir kitleye tanıtmaya yardımcı olabileceğini vurguladı.