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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 09:24

Instagram'a NFT güncellemesi geliyor!

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Instagram'ın bu hafta NFT'leri test etmeye başlayacağını duyurdu.

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