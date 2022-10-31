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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 17:11

İnsan sağlığının tehdit olduğu ortamda renk değiştiriyor! Türk bilim insanları geliştir

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rıza Atav, TÜBİTAK'ın desteklediği projede ilk kez üç etkiye tepki veren kumaş ürettiklerini söyledi. Prof. Dr. Atav, 'Bu projede özgün olarak başarılan husus hem pH, hem sıcaklık, hem UV ile renk değiştiren boyaların tek adımda kumaşa aplike edilmesiyle multikromik özellikte sensör giysilerin üretilmiş olmasıdır. Dolayısıyla böyle bir giysi ortam koşullarına bağlı olarak çok farklı renkler alarak çeşitli potansiyel tehlikelere karşı haber verebilecektir' dedi.

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