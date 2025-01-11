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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 11:43 |

İlk yerli ve milli gözetim radarı! Tüm testleri geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk mühendisler tarafından geliştirilen milli gözetim radarının test süreçlerinin başarıyla tamamlandığını, entegrasyon çalışmalarının ardından bu yılın ilk çeyreğinde sistemi hizmete almayı planladıklarını duyurdu.

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