İlk yerli ve milli gözetim radarı! Tüm testleri geçti

Bakan Uraloğlu, MGR'nin sivil ve askeri hava trafiğinin tespitine yönelik ICAO ve Eurocontrol standartlarına uygun olarak tasarlandığının altını çizerek iki gözetim sisteminden oluştuğunu kaydetti. Uraloğlu, "Birincil gözetim sistemi farklı hava koşullarında gelişmiş tutarlı radar sinyal işleme tekniklerini kullanarak 112 kilometreye kadar, ikincil gözetim sistemi ise 370 kilometreye kadar bir alanda aynı anda bin hava aracını 7 gün 24 saat gözetleyebilecek" açıklamasını yaptı.