  • $18,6893
  • 19,8686
  • 1079.77
  • 5454.79

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 13:38

İlk uçuşuna hazırlanıyor! Türkiye'nin jet eğitim uçağı Hürjet için geri sayım

Türkiye'nin jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olacak Hürjet ilk uçuşuna hazırlanıyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.