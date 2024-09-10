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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 14:02

İlk özel uzay yürüyüşü için roket yola çıktı! Uzak yolculuğu 5 gün sürecek

SpaceX, Polaris Dawn misyonu kapsamında insanlık tarihindeki ilk özel uzay yürüyüşü için Florida'dan Falcon 9 roketini fırlattı.