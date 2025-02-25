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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 14:18 |

İlk kullanıcısıyla buluşmaya hazır! Yenilenen Türk zırhlısı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen en yeni zırhlı araçlardan Ejder Yalçın'ın uzatılmış dingil mesafeli (EWB) konfigürasyonu yakın zamanda ilk kullanıcısıyla buluşmaya hazırlanıyor.

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