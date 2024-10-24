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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 10:52

İlk kez tanıtıldı! Türkiye'nin yeni drone avcısı sistemleri

ASELSAN, milli imkanlarla geliştirdiği yeni nesil dron avcısı sistemlerinin tanıtımını ilk kez SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda gerçekleştirdi.