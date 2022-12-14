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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 13:22

İlk helikopterin teslimatı yapıldı! Türkiye helikopter endüstrisinde çıtayı yükseltti

Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında üretilen ilk T70 Helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığının kullanımına sunuldu.

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