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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 4 Mart 2025 Salı 14:13 |

İHA'ların yeni 'milli gözü' göreve başladı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve barındırdığı teknolojilerin yardımıyla insansız hava araçlarının (İHA) 'gözü' olarak da nitelendirilen yeni bir gimbal sistemi ilk kez kullanıma sunuldu.

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