İHA'ların yeni 'milli gözü' göreve başladı

"Bir lens kullanarak görüntü işleme yapıyorsanız, bunu gündüz veya gece görüntülemede kullanıyorsanız bu bir elektro-optiktir" diyen Düzgün, şirket olarak yaklaşık 6 yıldır bu alanda faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

Zırhlı araçlarda 360 derece durumsal farkındalık kameraları ile yola çıktıklarını ve yaklaşık 3000 araç üzerinde sistemlerinin yer aldığını vurgulayan Düzgün, daha sonra dönme kapasitesi olmayan sabit kameraları hareket etmelerini sağlayacak sistemlerle birleştirmeye başladıklarını belirtti. Düzgün, böylece araç üzerinden daha uzak mesafe tespit, daha hızlı teşhis ve yapay zekayla farkındalık oluşturma konularında ilerlemeler sağladıklarını kaydetti.