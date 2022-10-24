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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 13:37

İHA'lar 'karıştırmayı' milli teknolojiyle alt edecek! Sahaya çıkmaya hazırlanıyor

Hava araçlarının 'karıştırma' altında bile görevlerini sorunsuz şekilde yapabilmesine imkan sağlayacak GÖRDES Görüntü Destekli Seyrüsefer Sistemi, sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

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