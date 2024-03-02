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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 2 Mart 2024 Cumartesi 13:00

İHA ve SİHA'ların 'keskin gözü' seri üretim bandından çıktı! ASELSAN geliştirdi

ASELSAN tarafından insansız hava araçları (İHA), helikopterler ve uçaklar dahil hava platformları için geliştirilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500 ve ASELFLIR-410'un ilk seri üretimleri gerçekleşti. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 'Ambargolara yanıt niteliği taşıyan sistemlerimiz, milli imkanlarla geliştirildi ve kendi alanında dünyanın en iyileri oldu' dedi.

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