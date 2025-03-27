HÜRJET 'süper teşvik' ile kanatlanacak

⁠100. yılda montaj fabrikası açılışı





TOMTAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma ve havacılık projelerine katkıda bulunmak ve bu alanda ihracat gerçekleştirmek amacıyla 2 yıldır yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Altyapı, eğitim ve sertifikasyon çalışmalarıyla kısa sürede önemli mesafeler aldıklarını vurgulayan Ekşi, bunun sonucunda da Ekim 2024'te HÜRJET projesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) onaylı tedarikçisi olarak 12 uçak için komponent seviyesi montaj hizmeti için sözleşme imzaladıklarını bildirdi.