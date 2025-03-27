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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 12:33 |

HÜRJET 'süper teşvik' ile kanatlanacak

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan ve yeniden kurulan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ, 'süper teşvik' desteğiyle jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in üretimine katkı sağlayacak.

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