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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 09:56

Hubble'ın yerini alacak! James Webb Uzay Teleskopu'nun fırlatma tarihi ertelendi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması planlanan yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nu 24 Aralık'ta fırlatmayı planlıyordu. Ancak kötü hava koşulları nedeniyle fırlatma ertelendi.

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