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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 10:44 |

Hobi olarak başladı! 180 ülke ile haberleşiyor

Samsun'da kırsal mahallede yaşayan bir vatandaş evine hobi amaçlı kurduğu telsiz istasyonu ile 180 ülke haberleşiyor.

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