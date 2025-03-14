Hobi olarak başladı! 180 ülke ile haberleşiyor

2025 yılında halen bu işe devam ediyorum. Bu işin gönüllü askerleriyiz. Bilinmemizi istiyoruz. Evlerde bizim sabit istasyonlarımız var. Evlerden ayrıldığımız zaman el telsizlerimiz var. Kullanmış olduğumuz bu cihazlarda mesafe sınırsızdır. Dünyanın her tarafına sinyal gönderebiliyorsun. Haberleşme yapabiliyorsun. Farklı modlar var. O modlar ile uzaklarla iletişim kurabiliyorsun. Görenlerin dikkatini çekiyor. 2025 yılında sesli ve sessiz olarak 180 ülke ile konuştum" dedi.