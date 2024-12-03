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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Aralık 2024 Salı 12:30

Hitit Üniversitesinde geliştirildi! Seri üretime hazırlanıyor

Hitit Üniversitesi bünyesinde geliştirilen, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil edilen çam soyma makinesi Çorum'da tarım sektörüne yönelik üretim yapan fabrikada seri üretime hazırlanıyor.

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