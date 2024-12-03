Hitit Üniversitesinde geliştirildi! Seri üretime hazırlanıyor

Makineyi daha kullanışlı hale getirmek için birlikte çalışma yaptıklarını anlatan Türker, şunları kaydetti:





"Makineyi tamamladık. Denemelerini yaptık, başarılı olduğu için seri üretime geçeceğiz. Muadilleri var ama biz bunu daha teknolojik, daha güzel, daha sağlam olması için bıçaklara eğim vererek yüzde 50 daha hızlandırarak ve insan sağlığına zarar veren tozu en aza indirerek daha kaliteli şekilde iş yapabilmek için geliştirdik. Firmamızda 25 farklı makine üretiyoruz. Çam soyma makinesi de 26'ncı ürün olacak. İhracat yapmak için çalışmalarımız sürüyor. Ülkemize daha katma değerli işler yapabilmek için AR-GE çalışmalarımız üniversiteyle devam ediyor."