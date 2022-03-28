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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 13:36

Hedefini tek atışta yok ediyor! VOLKAN-M'in atışlı testleri tamamlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki M 60TM tanklarının bir yandan modernizasyonunu gerçekleştirilirken diğer taraftan ise tüm bileşenleri millileştiriliyor.

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