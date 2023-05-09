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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2023 Salı 10:38

'Hedef KIZILELMA' belgeselinin ilk bölümü, 10 Mayıs'ta yayınlanacak

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma'nın geliştirme aşamaları ve Baykar'ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan 'Hedef KIZILELMA' belgeselinin ilk bölümü, 10 Mayıs Çarşamba günü, saat 21.00'de yayınlanacak. Şubat 2022'de başlayan belgesel projesi yaklaşık 9 ayda tamamlandı.

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