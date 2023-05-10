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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 16:25

HAVELSAN'ın THY için üretti! Boeing B737MAX simülatörü EASA sertifikası aldı

HAVELSAN'ın Türk Hava Yolları (THY) için ürettiği Boeing B737MAX Tam Uçuş Simülatörü Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) Level D sertifikasını aldı.

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