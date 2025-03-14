HAVELSAN'dan tıbbi eğitim simülatörü SimClever

SimClever, sınıf içi, poliklinik, danışmanlık odası gibi farklı eğitim ortamlarına uyum sağlayabilen yapısı ile eğitimde esnek ve geniş bir kullanım alanı sunuyor.





Sistem, 7 farklı modüllü geniş bir senaryo yelpazesi ile hasta monitörü simülatörü, hibrit dijital stetoskop, laboratuvar modülü, radyoloji modülü, hibrit dijital laringoskop, mekanik ventilatör simülatörü, hibrit dijital defibrilatör gibi çeşitli tıbbi cihazların ve yöntemlerin simülatörlerini içeriyor.