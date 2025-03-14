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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 12:50 |

HAVELSAN'dan tıbbi eğitim simülatörü SimClever

HAVELSAN, tıp eğitimine yönelik çözümü tıbbi eğitim simülatörü SimClever'ı tanıttı.

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